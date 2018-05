Backstreet Boys lanza nuevo sencillo

La agrupación estadounidense Backstreet Boys cumple 25 años de carrera musical y lo celebra con el lanzamiento de "Don't Go Breaking My Heart", un sencillo que se estrenó este jueves.

"Creo que después de 25 años nos sentimos más fuertes que nunca. Estamos en nuestro mejor momento", aseguró Howie Dorough, uno de los integrantes de la banda.

El grupo formado por A.J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell saltó a la fama en 1996 con su álbum debut Backstreet Boys y desde entonces no dejó de cosechar éxitos, con más de 135 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Dorough dijo que se siente agradecido de la lealtad de sus fans y de que su música siga sonando en radios y en discoteca.

Agregó que, aunque se siente respaldado por los fans, es un reto llegar a las nuevas generaciones.

"Hay que estar actualizados y renovarse día a día, buscando nuevas melodías y firmando acuerdos con buenos productores", expresó.

Producida por Stuart Crichton & Jamie Hartman, "Don't Go Breaking My Heart" al principio no convencía al grupo.

"La canción es muy fresca y moderna pero no estábamos seguros de si sonaba a Backstreet Boys", aseguró Dorough.

Sin embargo, una vez que grabaron la canción con voz, gustó a todo el los cantantes y ahora están contentos porque consideran que es un tema que les representa-

La banda continúa trabajan para sacar un nuevo álbum este año.

"No queremos lanzarlo hasta estar completamente seguros de que está listo. Así es como somos, nunca terminamos un álbum hasta estar cien por cien seguros de que está bien", dijo Dorough.