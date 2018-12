Bacilos regresa a México para promocionar el sencillo "Perderme contigo"

Con el objetivo de recuperar el tiempo perdido y reconquistar al público mexicano, el grupo Bacilos prepara una gira por la República Mexicana a partir de febrero próximo y para ello promocionan su más reciente sencillo "Perderme contigo", con el que buscan alcanzar el éxito como lo hicieron con los temas "Catalina" y "Mi primer millón".

En entrevista telefónica, el vocalista y compositor Jorge Villamizar, señaló que este tema forma parte de su más reciente material, que darán a conocer en el foro Black Berry, el año que entra.

"El disco y el tema podemos decir que viene muy latino, porque en 10 años de ausencia nos pudimos llenar de influencias latinas, y el tema surgió en una fiesta cuando una modelo amiga mía le dijo a otro: 'No me hables, eres un perdido' y el chico contestó 'Siempre que me pierdo te encuentro' y de ahí surgió 'Perderme contigo', un tema divertido con un mensaje que habla de la madurez con que se tiene que tomar la vida".

Villamizar puntualizó que en 10 años en los que cada integrante experimentó cosas nuevas en la música, han tenido que tomar con mucha sabiduría los cambios de formato, la era digital y sobre todo los cambios en los hábitos de consumo de la gente. "Por eso hoy estamos promocionando este sencillo y preparamos el terreno para llegar a Mexico y volver a reconquistar a nuestro público".

Por último, Jorge Villamizar indicó que los fans verán un grupo que ha evolucionado y con un ritmo universal, que contagia energía, optimismo y diversión.

"Regresamos con todo y vamos a visitar a partir de febrero varias ciudades del terrirorio mexicano, entre ellas la capital, donde lanzaremos el nuevo material que nos dará 'nuestro segundo millón de aplausos o dinero'", finalizó.