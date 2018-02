Baches no desalientan a turistas

Nuevo Progreso, Tam.- En medio de un panorama nada alentador en el que la comunidad se encuentra inmersa en serios problemas en cuanto a infraestructura ante la indiferencia de las autoridades, en la que no se ha podido implementar un programa emergente de bacheo, el turismo se mantiene firme cautivado por las buenas atenciones de los neoprogresenses como así lo confirman el hecho de que a pesar de que las calles se encuentran en deplorables condiciones no han sido obstáculo para que no dejen de visitar la comunidad.

"Aquí en la calle Reynosa tienen más de dos meses que que estamos así, sólo hicieron los pozos más grandes pero no los han tapado, ya hasta se han caído turistas porque los baches están bien grandes", expresó María Antonia Cortínez residente y empleada de lugar donde venden tacos.

Pero en condiciones similares se encuentran lo mismo la Reynosa, que la Victoria, la Sonora, Tampico, Coahuila, Baja California entre otras, en donde se escarbó y delineó para bachear pero solamente quedó en veremos.

La molestia de las personas, empleados de negocios, y hasta propietarios para con las autoridades, es por que primero escarban por todas partes y al final no hacen nada.

OTRAS. En similares condiciones se encuentran luego de que las ensanchan pero no tapan los baches.