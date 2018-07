Baches son un dolor de cabeza

Los baches son un problema constante en la ciudad. Existen en diferentes dimensiones y profundidades, de todos los tamaños habidos y por haber.

No importa el tamaño que estos tengan, todos representan un peligro, ya que muchos conductores caen en estos, dañando sus autos, el menor de los problemas que puede causar un bache es que, se revienten algunas llantas, por supuesto el gobierno municipal no responde por los daños causados.

Cierto que se ha visto que están rehabilitando algunas calles, pero el material puede que no sea muy bueno o la obra de mano muy inexperta, porque los trabajos no duran, en cuanto hay una leve lluvia por ejemplo, vuelve a resurgir el bache.

Es por eso que mientras las autoridades están descansando, disfrutando de sus vacaciones, hay ciudadanos que preocupados por mejorar las condiciones de sus calles, buscan escombros o materiales que estén a sus alcances para tapar estos hoyos que cada vez abundan en Río Bravo.

Tal es el caso de un hombre que está haciendo esta labor en la calle Quintana Roo del Fraccionamiento Río Bravo, pues dice que ya es muy molesta la falta de atención y reparación de las calles de esta ciudad:

"Tan solo vienen a abrir las calles y no las arreglan, ya estamos cansados de que se olviden de nosotros y que dejen la ciudad con tanto cráter, nosotros pagamos impuestos para ver las mejoras en la ciudad, ¿Qué le hacen a tanto dinero?, no se vale", expresó el hombre que no quiso decir su nombre.

TRABAJA. Tapa baches con escombros y materiales que consigue.