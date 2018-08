Baches, charcos y malos olores

En la colonia Cavazos hay malos olores, baches y charcos provenientes de una fuga de aguas negras que desde hace un par de años comenzó en la calles Manuel.M Diéguez al cruce de Amado Nervo."Al principio parecía un circulo como de 20 centímetros que con el tiempo se fue expandiendo, creímos que era algo temporal pero después nunca paro y se convirtió en esto, algo terrible de lo que no nos podemos librar" denunció Laura, una comerciante de la zona.

El líquido avanzó más de 3 metros al rededor, reblandeciendo el la tierra y provocando huecos de hasta 30 centímetros donde caen los automovilistas dejando llantas, partes de defensa y hasta sus placas.

Amado Muñiz vecino del lugar aseguró que tienen acumulados varios reportes ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) sin que el personal acuda a reparar."Tenemos más de 4 años con esto y seguimos sin respuesta, es inaceptable la manera en la que nos tienen viviendo, son malos olores, infecciones, daños a nuestros carros, todo está mal".

El punto de la fuga se ubica justo enfrente de un negocio de tortillas que ha disminuido sus ventas por que algunos conductores han utilizado vías alternas para no pasar por los baches y el agua sucia."Las afectaciones son evidentes, aquí en este lugar algunos han dejado de venir, nosotros hemos pedido infinidad de veces la atención de las autoridades pero no llega, no sé que es lo que están esperando". dijo Pedro.

La gran cantidad de baches en la colonia también afecta a los conductores del transporte público quienes pasan a la velocidad más baja para no quedarse.

Saldo. Entre los objetos perdidos hay llantas, partes de defensa y placas.