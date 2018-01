Baches, aguas negras y basura, el pan del día

Fraccionamientos como el Azteca, Satélite y muchos más, cuyos residentes están viviendo una verdadera pesadilla en la que no terminan por ver la luz del día, al contar con gran cantidad de baches, calles completamente destrozadas, fugas y montones de basura derivado de inconsistencia en el servicio.

Ramiro Andrade Peraza y su esposa Rosalba Martínez quienes viven en esas viviendas de interés social en este caso en la Azteca, expresaron que ya tienen algunos años viviendo en esos asentamientos de interés social, pero que ha sido en los dos últimos años como es de que han visto como avanza el deterioro de las arterias ya que no se les brinda mantenimiento y el agua se estanca ya sea por las lluvias o bien brota de las alcantarillas cuando se tapan.

“Aquí lo que hacemos es colocar llantas en las alcantarillas o bien en los baches que están bien hondos para que la gente o los conductores no se vayan a caer y desgraciar sus carros, y en cuanto a la basura ya que el camión pasa a cuenta gotas pues cuando se puede y que no llueve la quemamos por que no queda de otra, aunque hay quienes las avientan en las esquinas o donde hay casas abandonadas”.

Los problemas se recrudecen dado a que ni los fraccionadores ni tampoco las autoridades competentes de brindar los servicios tanto de mantenimiento como de la recolección de la basura y alumbrado público se han hecho responsables; de ahí que la situación conforme sigue transcurriendo el tiempo empeora.

Destruye fuga el pavimento

Fuga que se presenta desde hace más de un mes por la calle Poniente 5 entre Constitución y Sector 2 ha terminado por afectar el frágil pavimento, residentes refieren que ya han dado aviso al organismo y esperan solución al respecto ya que los pozos se están ensanchando.

Previenen a automovilistas

