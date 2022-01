´Baby Shark´ devora récord video infantil

La pregunta es ¿quién está viendo el video? El popular video musical de Pinkfong saltó a la fama después de que las tendencias de las redes sociales se hicieran eco de la pegadiza canción.

El video no solo ha establecido otro récord en YouTube, sino que ha inspirado a otras propiedades de entretenimiento a tomar nota. También hay un programa de Baby Shark en Nickelodeon, una película de Baby Shark y sí, también está en el mundo de las criptomonedas, ya que cuenta con los Baby Shark NFTs.

El segundo más visto es "Despacito" de Luis Fonsi, que ocupó la corona antes que "Baby Shark", aunque tiene 7 mil 700 millones de visitas, con un largo camino por recorrer para intentar atrapar al tiburón.

Dada la fuerte brecha de 3 mil millones entre ambos videos, solo un nuevo video viral podría destronar a Baby Shark en los próximos años.

La lista de Wikipedia coloca a "Johny Johny Yes Papa" en el tercer lugar, con 6 mil 100 millones de visitas, seguido de la canción viral de Ed Sheeran "Shape Of You", que tiene 5 mil 580 millones de visitas en el servicio de YouTube de Google hasta el momento.