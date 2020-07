Azuzan en redes sociales burlar los filtros sanitarios

¿Alguien que me diga si están los filtros y qué debo decir para pasar?"... "Vente de madrugada o de noche, si te preguntan diles que vas a una emergencia médica.¨ Testimonios, Redes sociales

Al mantenerse activos los filtros de inspección y vigilancia en los puentes internacionales de esta ciudad fronteriza, ha surgido a través de redes sociales "recomendaciones" para evitarlos, que consisten en el cruce nocturno o de madrugada, así como en desviar su ruta y falsificar citatorios médicos.

Las publicaciones han comenzado a ganar popularidad en los grupos, con más de 100 mil miembros donde se expone: "¿Alguien que me diga si están los filtros y qué debo decir para pasar?", textos que son acompañados de comentarios que promueven el paso por puentes alternos al Reynosa-Hidalgo o Anzalduas. "Yo acabo de pasar por Pharr y no había revisión", y agregan: "Vente de madrugada o de noche, si te preguntan diles que vas a una emergencia médica".

También hacen alusión a llevar citatorios viejos de consultas médicas.

MANTIENEN CONTROLES

Por su parte la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS mantiene vigentes los operativos, para no permitir el ingreso a Reynosa a ningún ciudadano extranjero que no tenga una cuestión médica o de trabajo que desarrollar aquí.

Así como a quienes no portan cubrebocas, que arriban con más de dos personas en in vehículo o sin respetar el doble no circula.

De acuerdo a las autoridades, en estos filtros se han llegado a detectar más de 2 mil 400 vehículos sin ningún motivo esencial, por lo que son regresados a Estados Unidos.

Mientras tanto, las publicaciones permanecen y han comenzado a ganar popularidad. "Por si les sirve, acabo de pasar y no había revisión", insisten.