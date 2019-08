Azulejos extenderán red en 2020

Toronto, E.U.

Los Azulejos de Toronto extenderán la red protectora en el Rogers Centre la próxima campaña, sumándose con ello a otros equipos que han tomado medidas similares luego que pelotas golpearon a aficionados en las gradas.

El equipo anunció además el martes que extenderán las redes en su base de los entrenamientos de primavera en Dunedin, Florida, la próxima campaña.

No hubo un anuncio sobre la longitud y la altura de las nuevas redes en el Rogers Centre. El primer estadio con techo retráctil en el béisbol, que abrió con el nombre de SkyDome en 1989, tiene filas de asientos individuales llamadas "In the Action" ("En la acción") más allá de las casetas de primera y tercera base que sobresalen de las tribunas principales. El nivel de asientos más bajo hace curva hacia cada esquina de los jardines, y el territorio de foul se reduce a pulgadas al acercarse el muro.