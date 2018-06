Azteca confia en Adal Ramones

Adal Ramones no sólo hará "La academia" tras su llegada a Azteca; el conductor pactó con la televisora un programa más que saldrá el próximo año.



"Firmé por todo este año y el año entrante. Tengo este proyecto y otro reality internacional el año entrante, para el primer semestre del que no puedo revelar el nombre". Adal explicó que tiene carta abierta para decir si quiere hacer un programa suyo o producirlo.



"Tengo carta abierta porque los ejecutivos me preguntaron que qué quería hacer, pero no me gustaría tratar de comerme el pastel completo sin necesidad de hacerlo", dijo este jueves en las instalaciones de la televisora, donde se dieron a conocer los nombres de los maestros que trabajarán con los integrantes de la nueva generación de "La academia".



Serán siete los responsables de ver su evolución: la coreógrafa Guille Gómez, los coaches vocales Raúl Carballeda y Beto Castillo; los maestros de canto Karen Möon y y Jorge Romano; el maestro de expresión energética Raúl Tamez y la fitness coach Mía Muñoz.



El formato iniciará transmisiones a partir de julio. La competencia la llevaría Televisa con Mira quién baila, cuyas emisiones comenzarían a finales del mismo mes bajo la conducción de Javier Poza.



"Si es así ¡qué bien! que viva la competencia, yo ya estuve en 'Bailando y Cantando por un sueño' y me encanta, no debes ir en solitario, la competencia es lo más sano, el público debe tener opciones. Yo me siento muy cobijado por el tipo de reality que es 'La academia', la gente va creciendo, no son cantantes profesionales que ya habían cantado en bares o incluso tenían un disco o dos".



Los maestros, por otro lado, expresaron que habrá muchas exigencias en esta competencia, pero todo girando en torno al amor por la profesión.



"Creo que ahora de manera especial se requiere que se demuestre el amor por lo que uno hace. Tienen enfrente a un grupo de personas que amamos lo que hacemos y queremos inculcarle eso a los alumnos. Yo les enseñaré que aprendan a respetarse, a amarse", dijo Beto Castillo.



La maestra Guille, por su lado, externó que lo que se necesita es un desarrollo integral de los alumnos.



"Te aseguro que todos nuestros niños van a tener un trabajo diferente y van a entrar fuertemente al espectáculo".



En cuanto a los alumnos polémicos que de una u otra forma marcan este tipo de programas con Jolette o Paolo Botti, los maestros dijeron que no es que estén planeados, es un resultado de la presión a la que son sometidos.



"Jolette le echaba muchas ganas durante toda la semana pero llegaba al concierto a regarla por todos lados porque se sentía nerviosa, yo siempre he sido uno de sus defensores, yo creo que eso le faltaba, llegar al escenario y hacer las cosas bien", dijo Raúl Carballeda.



Los jueces aún no han sido dados a conocer, pero es cuestión de días para que se dé el anuncio.



Adal agregó que apoyará a los alumnos cuando crea prudente hacerlo, pero jamás juzgará cosas para las de las que no tiene conocimiento.