Azotan temperaturas récord en el mundo

La zona continental de Estados Unidos tuvo su mayo más caluroso y el tercer junio más caliente.

Japón fue golpeado por temperaturas récord que superaron los 37 grados centígrados, cobrando las vidas de 86 personas en lo que la agencia meteorológica de ese país categóricamente llamó un "desastre".



Y estaciones meteorológicas registraron altas temperaturas récord en el borde del Sahara y arriba del Círculo Ártico.



¿Es por el cambio climático? Los científicos del proyecto World Weather Attribution, que estudia condiciones de clima extremo, concluyeron que las probabilidades de la ola de calor que ahora azota al norte de Europa son más de dos veces más altas hoy, que si las actividades humanas no hubieran alterado el clima.



Aunque los estudios de atribución aún no están disponibles para otros episodios de calor récord este año, los científicos afirman que hay poca duda de que el incremento de gases invernadero a nivel global hace que las olas de calor sean más frecuentes e intensas.



Elena Manaenkova, subdirectora de la Organización Meteorológica Mundial, declaró que este año se perfila como uno de los más calientes jamás vividos y que el calor extremo registrado hasta la fecha no era una sorpresa en vista del cambio climático.



"Éste no es un escenario futuro", aseveró, "está sucediendo ahora".

+35 grados

Seúl, Corea

Última semana



Las altas temperaturas en el este asiático han tenido un efecto mortal en Corea del Sur, donde 27 personas han fallecido y más de 2 mil 200 personas han sido hospitalizadas por la actual ola de calor.



Con varios días con una máxima superior de 35 grados (el promedio en julio de otros años era de 25), se anticipa que se rompa el récord de la temperatura más alta registrada en Seúl.



"Al estar bajo presión atmosférica alta, el aire circula hacia abajo, y por los cielos claros, el aire se calienta y el ciclo se repite, lo que resulta en altas temperaturas", explicó la Administración Meteorológica coreana.

51 grados

Ouargla, Argelia

Julio 5



A las 15:00 horas del primer jueves de julio, al borde del enorme desierto del Sahara, el pueblo petrolero argelino de Ouargla registró una temperatura récord de 51.1 grados centígrados.



Aun para este país caluroso se impuso una marca, revela el servicio meteorológico nacional de Argelia.



Abdelmalek Ibek Ag Sahli se encontraba trabajando en una planta petrolera en las afueras de Ouargla ese día. Él y el resto de su cuadrilla de trabajo habían oído que el día estaría caliente. Tenían que estar en el trabajo a las 7:00 horas, parte de una jornada diaria de 12 horas.



"No pudimos seguir el ritmo", recordó. "Fue imposible trabajar. Era un infierno".



Para las 11:00 horas, él y sus colegas se marcharon.





50 grados

Nawabshah, Paquistán

Abril 30



Nawabshah está en el corazón de la región del algodón de Paquistán. Pero ninguna cantidad de algodón podía brindar confort en el último día de abril, cuando las temperaturas se dispararon a 50 grados centígrados. Aun para los estándares de este lugar ardiente, era un récord.



Las calles estaban desiertas ese día, recordó el periodista local Zulfiqar Kaskheli. Las tiendas no se tomaron la molestia de abrir.



Los taxistas se mantuvieron alejados de las calles para evitar el Sol abrasador.



Por lo tanto, Riaz Soomro tuvo que recorrer su barrio en busca de un taxi que pudiera llevar a su papá enfermo, de 62 años, a un hospital. Era el Ramadán y la familia estaba ayunando. El padre estaba deshidratado y se había desmayado.



El hospital público estaba abarrotado. En los pasillos estaban sentadas víctimas debilitadas de golpe de calor igual que su padre. Muchas de ellas habían estado trabajando al aire libre como jornaleros, indicó Soomro.





+30 grados

Oslo, Noruega

Junio-julio



Los meses de mayo y junio han sido aquí los más calientes en 100 años.



Para mediados de julio, una aldea al sur de Oslo registró 19 días con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto Meteorológico de Noruega.



Las lluvias de primavera fueron escasas, lo que significaba que el pasto se había secado y los granjeros tenían problemas para alimentar a su ganado.



Los bosques se habían convertido en yesca, y las autoridades noruegas le pusieron un alto a uno de los pasatiempos veraniegos más populares del País: salir al bosque con un asador portátil.



"La gente no está acostumbrada a este calor", indicó Marianne Kjosnes, vocera para el Departamento de Bomberos de Oslo. "Si una chispita hace contacto con el pasto seco, podría desatarse un incendio".



Durante el verano noruego, el clima suele ser bastante estable con temperaturas de entre 20 y 25 grados en promedio.