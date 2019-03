Azafata 'dreamer' afronta una pesadilla legal al volver a EE.UU. desde México, pasó casi 6 semanas detenida

Selene Saavedra Román lleva 25 años viviendo en Estados Unidos, adonde llegó a los 3 años con sus padres, que no tenían documentación necesaria para ingresar legalmente al país. Nacida en Perú, se considera una 'dreamer' que desde 2012 participa en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), promulgado por el Gobierno de Barack Obama, que la protege de la deportación y le otorga el derecho a trabajar, entre otros beneficios.

Si bien los beneficiarios de DACA podían solicitar un permiso de viaje en ciertas circunstancias y regresar a EE.UU. tras salir del país, bajo la Administración de Donald Trump las autoridades migratorias dejaron de aceptar estas solicitudes, y el permiso de reingreso ya no está disponible. Es por eso que cuando Saavedra Román encontró un nuevo trabajo como azafata en la aerolínea regional Mesa Airlines, indicó en su hoja de vuelo que no quería realizar vuelos internacionales.

No obstante, la asignaron a un vuelo con destino a México, y cuando mencionó a su nuevo empleador sus temores de que la salida de EE.UU. podría poner en peligro su estatus de DACA, le aseguraron que no tendría inconvenientes con el reingreso a EE.UU. Poco después de que Saavedra Román aterrizó en Houston (Texas) en un vuelo de vuelta desde México el 12 de febrero, fue detenida y permaneció bajo custodia casi seis semanas.

Este jueves la presidenta de la Asociación de Asistentes de Vuelo, Sara Nelson, lanzó una petición para que Saavedra Román sea liberada, y así la historia acaparó la atención de numerosos medios. También de Hillary Clinton, que compartió la petición en su cuenta de Twitter el viernes y calificó la situación de "horrible". El mismo día, Saavedra Román fue puesta en libertad.

La joven de 28 años no tiene antecedentes penales, está casada con un estadounidense desde 2017, y está en el proceso de conseguir la ciudadanía de EE.UU., el único país que ha conocido en su vida. Su estatus de DACA expira en noviembre, y las autoridades ya aprobaron su Petición I-130 que le otorgará el permiso de residencia, confirmó a BuzzFeed News Belinda Arroyo, abogada de Saavedra Román.

Desde la aerolínea ya expresaron su profundo lamento por lo ocurrido e indicaron que es "injusto que alguien sea detenido seis semanas por algo que no es nada más que un error administrativo y un malentendido".

En el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) indicaron que Saavedra Román no tenía documentos válidos para el ingreso. Según Arroyo, los funcionarios trataron de revocar su estatus de DACA para deportarla a Perú y la consideraron como una "extranjera recién llegada", lo que le daba aún menos derechos de los que hubiera tenido antes de salir de EE.UU., recoge The Washington Post.

"Tengo más miedo que enojo, tengo miedo de que algo me pase por ser ilegal", comentó Selene en español a Noticias Telemundo tras su liberación. Cuando estaba en el centro de detención, pasó por momentos en los que "ya no tenía ganas de vivir". Ahora que las autoridades están revisando su estatus de DACA, no está segura de su futuro y teme que decidan deportarla. "Yo me creo más estadounidense que peruana, mi cultura es estadounidense", confesó.