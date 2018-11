Ayudará de Alba a personas con cáncer

Cd. de México.

"El cáncer hoy en día no es un tumor o una leucemia es una problemática social, es un enemigo que aparece cuando menos te lo explicas", indicó Rebecca de Alba.



La comunicóloga comentó que su proyecto comenzó cuando se dio cuenta que tenía mucha ropa que ya no la usaría más, así que decidió venderla para recaudar dinero que sería destinado para la lucha contra el cáncer.



Tras el gran éxito y apoyo que tuvo por parte varias empresas, así como del público, decidió hacer una fundación contra del cáncer, la cual a lo largo de sus 10 años, ha sumado diferentes marcas al evento, que donan el 50 por ciento de las ganancias a la causa.



Asimismo, con el objetivo de recaudar más fondos para la fundación, las marcas participantes, hacen rebajas de más del 50 por ciento, para que los precios sean muy accesibles.



De esta manera el dinero recaudado se destina para medicamentos, asesoría y otros beneficios para personas que no pueden iniciar o sostener su tratamiento.



El evento es familiar y se invita al público para que asista los próximos días 13 y 14 de noviembre a Masaryk 420, Col. Polanco, de 11:00 a 20:00.