´¡Ayúdame, protégeme!´ Clamor en la caravana migrante

La hermana Norma Pimentel, ícono de la defensa de los migrantes en el sur de Estados Unidos, advirtió aquí que el envío del ejército a lacon México "no servirá de nada" para frenar el flujo de migrantes.

"¿Qué van a hacer, disparar a una madre con una criatura? ¿A una familia?", cuestionó, en entrevista con Notimex, sobre el anuncio del presidente Donald Trump de que enviaría a los soldados para detener la Caravana Inmigrante que ya atraviesa México con destino al norte.

"Está visto que a él le molesta que siga viniendo la gente, que las personas sigan huyendo de sus países. No importa qué política quieran imponer, las familias vienen y él no se explica por qué, si son tan severos, separan a los padres de sus hijos, les obligan a sufrir situaciones tristes y violentas", señaló.

Advirtió que los migrantes no deciden aventurarse a cruzar la frontera por lo que ocurre en Estados Unidos sino por las situaciones en sus países, porque si ellos no tuvieran razones de peso no emprenderían un viaje tan peligroso.

Calificó de "triste" que la administración de un país tan poderoso, que puede protegerse a sí mismo y a la misma vez proteger a la gente indefensa, que está sufriendo, no lo haga.

"¿Qué van a hacer? ¿Disparar a una madre, a un bebé? Ellos en el fondo está diciendo: ´Ayúdame, protégeme´. Es imposible pensar que un ejército pueda usar sus armas contra estas personas indefensas", insistió.

ES TAMAULIPECA

Nacida en Brownsville, Texas, en el seno de una familia originaria de Tamaulipas, en la parte mexicana, Pimentel es directora de Caridades Católicas del Valle del Río Grande. Ha recibido varios galardones, entre ellos el "Premio Herencia Hispana" y el "Loaves & Fishes Award for Faith in Action".

Afirmó que las comunidades hispanas en la Unión Americana están pasando por unos años de "gran temor", ante el miedo a ser deportados de un día para otro; una situación que "cada vez se pone más difícil por la incertidumbre".

"En la Iglesia queremos darles la confianza de que no están solos, que estamos con ellos, que luchamos para que tengan voz y puedan estar bien en este país nuestro. Es muy importante que nos unamos y que representemos la realidad de un pueblo que está sufriendo", añadió.

Precisó que ya desde la administración del presidente Barack Obama, el gobierno se ha portado muy severo con los inmigrantes y ha tratado de mostrarlos como criminales, cuando la mayoría de ellos son personas sencillas que huyen de sus lugares de origen para salvar a sus hijos y tener la oportunidad de vivir.

Constató que en el periodo de Trump se endureció el discurso, propiciando la división, promoviendo el odio y la separación en las propias familias.

Según la religiosa, la Iglesia también trabaja en sensibilizar a la sociedad e invitar a todos a conocer la verdad sobre la migración, que incluye a madres con criaturas, personas que están sufriendo, que están necesitando ayuda, lo básico para vivir con humanidad.

"Cuando tu ves eso, en tu corazón te nace ayudar, porque es lo que Dios hizo en nosotros, nos hizo seres capaces de amar. Lo que queremos hacer en la Iglesia es ayudar a todos y hacer ver que son personas como los demás. Esa es la invitación de la Iglesia y muchos la están siguiendo", explicó.

"Todo ser humano es sensible a eso, incluidos los estadunidenses, quienes no es porque construyen una barrera en sí mismos para separarse del sentir, manteniéndose alejados de todo aquello que es humano en él. Para reforzar tu humanidad necesitas acercarte", abundó.

POLITIZAN AYUDA

Destacó el gran impacto del mensaje del Papa Francisco a favor de los migrantes y aseguró que incluso los anglosajones los consideran un ejemplo de hermandad, de la importancia del ser sencillos, cercanos al prójimo, no olvidarse de él y acompañarlo.

Lamentó que una cuestión de ayuda humanitaria se esté politizando y que el gobierno use a los pobres, inmigrantes, indígenas e indigentes para mantener a su partido fuerte. "Pero creo que no les está resultando, y esperemos que el pueblo se despierte", ponderó.

"Necesita el pueblo latinoamericano tomar responsabilidad en la vida social, tomar decisión para que se note que está presente y que los resultados se noten en las elecciones, en las candidaturas. Ahí se va a ver la presencia del voto latinoamericano. Pero no hay que esperar, es el momento de ponerse en acción, no dejar que las cosas las hagan otras personas", insistió.