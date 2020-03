Ayuda y aconseja a mujeres agredidas

Ciudad de México.

Tras vivir una relación tóxica y un episodio de violencia con su expareja Jonathan Islas, la actriz Fabiola Campomanes tuvo la iniciativa de crear el podcast Adicta. Con tal proyecto, emprendido junto con su sicóloga Fabiola Anaya, la actriz desea ayudar a otras mujeres con información acerca de sus derechos y otros temas relacionados con perspectiva de género.

El podcast lo creé a partir de esta situación adversa que viví con una expareja, de la que se supo que habíamos vivido una situación de violencia. Ahí me sentí muy avergonzada, pero además me di cuenta que no tenía mucha información sobre mis derechos y por qué pasaban este tipo de cosas.

NO MINIMIZAR

Creo que todos en la vida hemos vivido situaciones adversas y hemos tenido contacto con la violencia, que no sólo se vive entre parejas, sino en relaciones laborales y familiares; estos abusos que de pronto minimizamos o normalizamos porque así fuimos educados", expresó Fabiola Campomanes en entrevista con Excélsior.

La actriz se sometió a terapia y se informó acerca de sus derechos. Fue en este proceso cuando decidió brindar tales herramientas a otras mujeres en situaciones similares.

Por eso creé Adicta, en donde se tocan distintos temas, no solamente sobre la violencia, sino del amor propio o de la idea que tenemos del amor romántico. El podcast surgió de ahí y se ha ido hacia todos los temas que nos ayudan a relacionarnos de una mejor manera en cualquier ámbito", dijo.

Campomanes hizo hincapié en que hablar no sólo ha sido terapéutico para ella, sino para quienes la escuchan, pues se pueden sentir identificados con los tópicos abordados en cada emisión.

Necesitamos hablar de estos temas y normalizar la terapia, es de suma importancia. Todos tenemos situaciones que enfrentar todos los días. Somos hijos del patriarcado y del machismo, tanto hombres como mujeres, y hay que hablar de cómo lo vivimos; cómo lo enfrentamos, ejercemos y cómo romper con todos esos patrones de conducta.

A LIBERARSE

Esto no es para mí, para liberarme yo, pues pude haber ido a terapia y ya. Se trata de brindar esta información y darse cuenta, para quienes nos escuchan, que nos caigan veintes. Se trata de que los seres humanos aprendamos a relacionarnos de una mejor manera y a entender que no hay que dejar que nuestras emociones nos sobrepasen. Nos han enseñado que hay que mostrarle siempre a la gente que estamos bien, así que cuando estamos mal, no sabemos cómo manejarnos", explicó.

La actriz de películas como El viaje de Keta (2018) –estrenada este año, pero filmada hace siete años, y que habla acerca de las drogas– y Qué pena tu vida (2016), entre otras, destacó que la violencia no discrimina, ni por nivel socioeconómico o profesión.

Esto que llaman relaciones humanas son conflictos humanos también que tenemos todos", acotó.

Tuve a mi hija porque me parece muy importante que gente joven se sume a esto, de cómo están viviendo las situaciones de todo tipo, depende el tema que tratemos, y también me interesa saber cómo los hombres viven estas situaciones, así que habrá hombres invitados", concluyó.