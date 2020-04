Ayuda médicos y enfermeras

Gloria Aura considera que estar en aislamiento haciendo la cuarentena por la contingencia sanitaria que vive el mundo no es pretexto para no poder ayudar. Eso la ha llevado a utilizar su talento y el de sus compañeros para reunir dinero y ayudar a quienes en estos momentos más lo necesitan.

Así nació el concepto "Concierto virtual", una cuenta en Instagram a través de la que Gloria y 35 de sus compañeros actores interpretan sus canciones o números favoritos de teatro musical y los ponen en la red social para que, quien quiera verlos, done dinero a una asociación.

GRABAN PIEZA MUSICAL

"Cada uno grabó una pieza musical y para que tengas acceso a esta cuenta tienes que mandar el comprobante de haber hecho un donativo a una fundación que se llama Ayudemos México, que se dedica a juntar dinero y comprar insumos para el personal de la salud que les ha costado mucho conseguirlo", explica.

Esta idea nació —contó Aura— luego de estar días en aislamiento y no saber cómo ayudar a los médicos y enfermeras que veía en la televisión que necesitaban ayuda. "Empezamos a pensar de qué manera podríamos ayudar a esta iniciativa y se me ocurrió hablar con mis amiguitos del teatro y nos juntamos todos y cada quien grabó una canción y todo el material está disponible, no hay una cantidad mínima de la donación", adelantó.

Entre los actores que tendrán su material disponible en esta cuenta de Instagram a la que se podrá accesar a partir del próximo 30 de abril están Mauricio Martínez, Mauricio Salas, Carmen Saraí, Majo Pérez, Efraín Berry, María Filippini.

Aunque de momento Gloria confesó que esta iniciativa sólo se ha creado para atender la necesidad del personal médico en esta contingencia sanitaria, no descarta que después este proyecto se convierta en algo permanente y que sea un servicio streaming con contenido de Teatro Musical mexicano.