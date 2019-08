Ayuda IMSS en abasto de tratamiento para niños con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Para atender el desabasto de metotrexate en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) y no suspender los tratamientos de niños con cáncer, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) liberó un préstamo de 400 frascos del fármaco, los cuáles llegarán en el transcurso del día a la unidad médica y se administrarán a los pacientes que lo requieran.

En conferencia de prensa, Mónica Villa, directora médica del HIMFG informó que los medicamentos que recibirán del Seguro Social cubren la demanda de semana y media; advirtió que el desabasto de dicho fármaco no es exclusivo del Federico Gómez.

"El instituto de Pediatría no tiene, el de Cancerología tampoco tiene este medicamento, es una situación a nivel nacional. Sobre el préstamo, esta aportación que hace el IMSS nos resuelve más de una semana tratamientos", comentó.

La directora médica explicó que Laboratorios Pisa es el único proveedor que produce el metotrexate, pero en la actualidad tiene problemas administrativos con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por lo que no ha podido entregar el fármaco a Productos Hospitalarios, empresa que se encarga de preparar las dosis que el Federico Gómez administra a cada paciente.

"Ayer Pisa nos envió un oficio en donde informó que no ha podido entregar el producto por trámites administrativos, es el único dato que nos dio el laboratorio, que no se apegó a normas de la Cofepris y administrativamente había deficiencias", mencionó.

Luis Juárez Villegas, jefe del departamento de Hemato-oncología del Hospital Federico Gómez, detalló que en un año, esa institución recibe alrededor de 300 nuevos pacientes, de los cuales 40% requiere de este fármaco.

"Estos pacientes son los que pueden verse afectados si hay retraso en la adquisición del metotrexate, pero eso no significa que los 120 que son en promedio se quedaron sin sus dosis, en realidad son pocos los pacientes que quizá retrasaron la administración, porque esta crisis se presentó la semana pasada y esta, pero enfatizamos en que hemos buscado cómo obtener el medicamento, también ajustamos los tratamientos, no podemos esperar a que haya una solución y dejar pasar meses, vamos haciendo ajustes para que los niños no padezcan", dijo.