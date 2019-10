Ayuda con diseño

La actriz ha diseñando una playera de edición limitada, inspirada en el símbolo vikingo Inguz -que tiene tatuado en el dedo-, cuyo significado es "where there is a will, there is a way". Demostrando que, aunque vive fuera de México, su corazón está con el país que la vio crecer.

El 50 por ciento de la utilidad que se recaude de esta venta se dividirá y donará a 7 fundaciones con las cuales Hero está trabajando distintos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables mexicanas desde la educación y la erradicación de la violencia.

La playera que ya está a la venta en herostore.mx está fabricada en algodón peinado de excelente calidad y tiene precio de 699 pesos en versiones distintas para hombre y para mujer, ambas disponibles en blanco y negro.