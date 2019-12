Ayuda a quien más lo necesita

La actriz mexicana Daniela Castro acepta que su bazar anual en beneficio de los más necesitados, nació del mal hábito de comprar compulsivamente.

"Un día me doy cuenta que tenía un exceso de cosas que me hicieron sentir mal porque era una compradora compulsiva pero al día de hoy ya se me quitó esa costumbre", compartió .

"He aprendido mucho con esta experiencia y la respuesta de la gente ha sido muy buena", dijo Castro, quien agregó que fue su mamá quien la ayudó a concretar la idea de crear una venta anual con causa, la cual este año se llevará a cabo del 9 al 17 de diciembre.

Las fundaciones y otros organismos de beneficencia no son del interés de la actriz para trabajar en conjunto, ya que prefiere hacer su labor altruista de manera independiente con su asistencia a lugares con más necesidad. "Este año vamos ayudar a los niños abusados".

El bazar benéfico lleva 14 años ayudando a los menos privilegiados y Daniela expresó el deseo de generar en sus hijos una conciencia de altruismo. "Mis hijas mayores van conmigo a los lugares donde ayudamos por ejemplo, donde hay bebés abandonados y es tan fuerte lo que vemos que me hace revalorar todo lo que tengo".

Actualmente, Daniela no tiene planes de actuar, ya que se dedica exclusivamente a su familia. Ser mamá de tiempo completo es el único rol que la artista quiere desempeñar por tiempo indeterminado.

"Los tiempos son perfectos y yo siempre hago el proyecto que tenga en puerta sin precipitarme. Han habido ofrecimientos de hacer telenovela pero no hay nada seguro", señaló.