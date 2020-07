Ayuda a los afectados por el coronavirus

Kimberly Loaiza se puso la del Puebla y repartió 100 mil pesos entre la gente más afectada por el coronavirus.

La youtuber fue criticada, pues la acusaron de copiar la iniciativa de Markytos Toys, quien también regaló dinero, tren al que muchos blogueros se han subido.

La "Lindura Mayor" se dijo preocupada por la situación que están pasando muchos mexicanos por la crisis ocasionada por el Covid-19.

"He tenido días bastante tristes, he sentido depresión por todo lo que está pasando en el mundo, sé que la pobreza económica siempre ha existido, pero me hace mal saber que ahora se está multiplicando", expresó.

Aunque ya esperaba la crítica de sus haters, la youtuber decidió subir el video.