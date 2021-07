Avizoran repunte por vacunación fronteriza

Actualmente Reynosa ocupa el cuarto lugar de contagios por Covid-19 en el estado, con 8 mil 726 positivos, mil 184 defunciones y 49 extra en investigación.

La campaña de vacunación que hoy inicia beneficiará a quienes tienen de 18 a 39 años, con el antídoto de Pfizer, a través de dos dosis.

Esta aplicación significa para el comercio formal dejar atrás las pérdidas acumuladas de hasta el 90 por ciento en las ventas, los cierres abruptos, restricciones a sus horarios y operación. "Si queremos avanzar en las fases de la nueva normalidad tenemos que vacunarnos, aunque no es garantía de que no da un nivel de protección que antes no teníamos, por eso hacemos el llamado a nuestros socios y a la población en general para que se vacune, que no lo tome a la ligera".

La última vez que Reynosa retrocedió en el semaforo epidemiológico, causando afectaciones en los comercios, fue el pasado 1 de julio, al ingresar al color naranja.

Por lo que Cruz agregó: "El comercio formal se merece una reactivación con reglas más seguras, dejar atrás ese temor de que nos van a volver a cerrar".