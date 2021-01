Avizoran nebuloso panorama en el agro

Desafortunadamente, agregó, no hay línea de créditos, no se apoya al seguro agrícola y "no me quiero imaginar qué pasará cuando el país no produzca granos como maíz, sorgo, soya, entre otros y nosotros nos preguntamos cómo le vamos a hacer para seguir produciendo si no hay respaldo de ninguna naturaleza".

Todo eso está obligando a muchos de los compañeros productores a dejar de sembrar pero por ejemplo si contáramos con un seguro agrícola, en caso de desastre, no ganaría, pero tampoco perdería en su totalidad.

Insistió el líder agrario en que en esta ocasión podrían quedarse sin sembrar una parte importante de tierras en el ciclo agrícola de temprano porque volvió a repetir, no hay líneas de crédito disponibles

García Vallejo aseguró que un productor, hoy en día, ni con 20 hectáreas de tierra saca para mantener a su familia.

Habló también de que hay campesinos que están en riesgo de perder su patrimonio porque no cuentan con apoyo de ninguna naturaleza de la federación, al grado de que por continuar sembrando, han hipotecado parte de sus bienes.