Avistan puma o gato montés con cachorros

Laredo, Tx.- Una hembra puma o gato montés ha sido vista con sus cachorritos entre la espesa vegetación del parque Slaughter, en el barrio Chacón, al sureste de Laredo, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, la busca para asegurarla y ponerla a buen recaudo en alguna parte del estado, lejos de la zonas urbanas.

El gobierno de la ciudad de Laredo ha emitido un comunicado para que los medios retransmitan la información al público, en el sentido de que se pida a la ciudadanía precaución, a que en tanto no se capture al animal y crías, no se acerquen al sitio de mayó matorrales o flora.

"Si bien nos dicen el animal no ataca más que de noche, no queremos tener ninguna situación de riesgo para nadie, que los usuarios del parque tengan cuidado y no asistan al mismo, mientras no se informe de que ya fue asegurada por los agentes estatales del bosque y campo, para ser trasladada a otro punto del estado", dijo Rafael Benavides, Vocero del Gobierno de la Ciudad de Laredo.

Los niños y las mascotas serían los blancos principales de este animal.

"Pedimos que no se acerquen, se sabe de cuatro casos en los últimos 10 años, todos en el oeste del estado, sin mayores consecuencias", concluyó Benavides.