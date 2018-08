Avisa ´Shaggy´ que jugarán de igual a igual ante América

Pachuca, Hgo.- El defensa de Pachuca, José Joaquín Martínez, avisó que este sábado habrá que jugar de igual a igual al América, en busca de la primera victoria en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

"Shaggy" reconoció el nivel de importancia que tiene encarar a las Águilas, por lo que deberán estar al 100 por ciento concentrados para que Tuzos haga pesar su localía.

"Tuvimos un amistoso en Estados Unidos. Sabemos que tienen jugadores importantes, es un equipo importante. Hay que jugarle al tú por tú y concentrados los 90 minutos", comentó a los medios de comunicación.

El lateral derecho lamentó que los hidalguenses todavía no puedan tener puntos en el certamen, dado que a su parecer los rivales no le han pasado por encima a Pachuca, pero al final en el futbol los goles son los que hacen la diferencia.

"Sabemos que tampoco en Liga nos han pasado por encima los equipos rivales. Sabemos que han sido partidos, en los cuales ha sido parejo, hemos tenido acciones, tal vez no tan claras de gol, pero el rival tampoco ha tenido. Han sido partidos de un gol, si por ahí lo hacemos nosotros, ganábamos", expuso.

Subrayó que la posesión del balón a veces tampoco importa, para conseguir los triunfos por más que Pachuca en ocasiones ha dominado a sus oponentes.

"El futbol no es a veces de merecer, es de hacer las cosas. Es de meter el gol y que no te metan atrás. A veces puedes tener la posesión del balón, un 60 por ciento, y si no la metes, por más que sea injusto, así es el futbol, así son muchas cosas en la vida", declaró.