Avioneta aterriza de emergencia en el aeropuerto del Norte

Monterrey, México.

El aterrizaje de emergencia de un avión por una falla en el tren de aterrizaje movilizó a los puestos de auxilio al Aeropuerto del Norte, en Apodaca.



El incidente trascendió alrededor de las 15:20 horas y no se reportaron lesionados.



De acuerdo con el reporte de Protección Civil del Estado, la aeronave era una Piper Cheyenne con matrícula XB-JRO.



"Al interior el Aeropuerto del Norte ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, se realizó una maniobra de aterrizaje forzoso de una aeronave por fallas en el tren de aterrizaje", informó el puesto de auxilio.



Según el reporte de las autoridades, el personal del Aeropuerto del Norte activó los protocolos internos de seguridad y que no hubo lesionados.



"Se informa que este evento no dejó saldo de personas lesionadas, además de informarse que no se presentaron daños a la infraestructura del lugar, se indica que dicha eventualidad se encuentra controlada por el personal del aeropuerto".



Las autoridades no revelaron la identidad de los ocupantes del avión.



Sin embargo, trascendió que en la aeronave iban el piloto y dos pasajeros.