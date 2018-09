Avión de Emirates en cuarentena tras caer enfermos varios pasajeros

La aerolínea Emirates Airlines ha informado este miércoles de que al menos 10 pasajeros que viajaron en un vuelo operado por esta compañía entre Dubái y Nueva York han caído enfermos. Los afectados han sido "inmediatamente tratados por las autoridades médicas locales y aquellos que necesiten atención sanitaria la van a recibir", ha apuntado una portavoz de la aerolínea en un comunicado. Medios locales, sin embargo, han elevado a un centenar el número de enfermos, con altas fiebres y tos, citando a una fuente de la Autoridad Portuaria de Nueva York. En la aeronave, que está en cuarentena, viajaban unos 500 pasajeros.

El avión de Emirates, un Airbus A388 de dos plantas, ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York poco después de las nueve de la mañana hora local, según la portavoz de la compañía. "Emirates puede confirmar que alrededor de 10 pasajeros del vuelo EK203 desde Dubái a Nueva York han caído enfermos", y ha añadido: "Como medida de precaución, al aterrizar en el John Fitzgerald Kennedy fueron inmediatamente atendidos por las autoridades médicas locales". El avión provenía de Dubái, la capital del emirato homónimo, uno de los siete que conforman los Emiratos Árabes Unidos. La portavoz ha informado también de que algunos pasajeros continúan en la aeronave, que está en cuarentena, aunque, según ella, podrán abandonarla en breve.

Agentes del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria —que gestiona los aeropuertos de la ciudad— y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU han ido a inspeccionar el avión, según el canal WNBC, pero no ha trascendido más información.

Larry Cohen, que se identificó como uno de los pasajeros a bordo del avión, subió fotos a su cuenta de Twitter que muestran docenas de vehículos policiales y de emergencia esperando fuera del avión, en la pista de aterrizaje. "Todo lo que nos han dicho es que hay algunos pasajeros enfermos y que debemos permanecer a bordo", ha dicho Cohen a la agencia de noticias Reuters a través de un mensaje en Twitter.

Emirates Airline, en un mensaje en su cuenta de Twitter, también ha informado de que hay al menos 10 pasajeros enfermos. "La seguridad y la salud de nuestros clientes es nuestra prioridad", ha escrito la compañía en esta red social.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.

— Emirates Airline (@emirates) 5 de septiembre de 2018