Avión aterriza de emergencia en carretera de Monterrey

Monterrey, México.

El incidente se registró alrededor de las 13:00 horas, a la altura del kilómetro 73.



Los hombres viajaban en un avión Cessna 172 de la escuela Tec Blue Aviation, con matrícula XB-JLG, la cual terminó a un lado de la carretera.



El instructor, identificado como José Alberto de la Peña Villarreal, dijo que hacían una práctica de vuelo con el estudiante Rolando Rodríguez Rodríguez.



Explicó que salieron del Aeropuerto del Norte alrededor de las 10:40 horas e iban rumbo a Monclova, ya que son vuelos que tienen que hacer con los alumnos.



"Duramos como 40 minutos en el aire y al nivelar nuestra altitud tuvimos un ligero cambio en las revoluciones, por lo que hicimos el procedimiento de emergencia, ya que no podíamos seguir volando", mencionó el instructor.



"Buscamos el área de mejor aterrizaje y eso fue sobre la carretera, donde por fortuna había pocos vehículos en ese momento".



Agregó que tuvieron que esquivar a dos automóviles.



Además, indicó De la Peña Villarreal, un tráiler alcanzó a detenerse y no impactó al avión, por lo que no se registraron lesionados durante el incidente.



Además de autoridades estatales y federales, al lugar acudió personal de Aeronáutica Civil, quienes recabaron información sobre el aterrizaje de emergencia.



Para poder regresar la aeronave al hangar del aeropuerto, personal de la misma escuela llegó al lugar para quitarle la hélice del motor y las alas.



Luego esperaron una grúa para que remolcara al avión de la escuela.