¡Aventurero!

Melvin Brown fue uno de los jugadores más destacados y recordados del Cruz Azul subcampeón de la Copa Libertadores 2001.

Como defensa, "El Marinero" se distinguió por su alegría, pero también por su coraje y pundonor para disputar el balón.

En 12 años de carrera futbolística vivió infinidad de anécdotas con jugadores y entrenadores.

BIEN CLARITO

"El día de mi debut con Cruz Azul en enero de 2001 fue ante el Atlas. Héctor Adomaitis me dijo: ´Melvin, te digo 2 cosas: la primera es que de media cancha yo no bajo, tú te tienes que encargar de marcar, me la das y yo me encargo de atacar. La segunda, si tú no juegas bien, vas a volver a jugar hasta dentro de 2 años porque van a regresar Norberto Ángeles (QEPD) y Omar Rodríguez, y te van a quitar el lugar´. Yo lo tomé como un ´ya te avisaron´, me fue muy bien y fui titular, pero después me suspendieron por acumular 5 amarillas".

PATADA VOLADORA

"Nos concentrábamos para la Libertadores, y Atlante para la Liguilla en México, los dos equipos estábamos en el mismo hotel. En ese Atlante jugaba Antonio Mohamed, y yo venía de la cena, de repente veo que el ´Turco´ le estaba pegando a ´Matute´ (Ángel Morales), me echo a correr y me aviento una patada voladora como El Santo y se la estampó en el pecho a Mohamed, lo tiro y ya lo iba a rematar porque pensé que era una pelea de verdad, en eso se levanta ´Matute´ y me dice: ´¡Pará, pará! ¡estamos bromeando, somos amigos!´".

LO DEJA CHIMUELO

"Yo me madreé a mucha gente, y uno de ellos fue Salvador Cabañas al que le tumbé un diente de un codazo. Fue en un partido Cruz Azul contra Jaguares en el Clausura 2004. Al final, de premio, Cruz Azul me manda a Jaguares donde estaba Cabañas. Yo llegué a la pretemporada en Cancún y ahí me acerqué a Cabañas. Le dije: ´Chava, fue una calentura, discúlpame´, y me respondió: ´Te pasaste cabrón, me tumbaste un diente, te voy a pasar la cuenta del dentista. Pero así me vas a defender ahora´. Le dije: ´Sí, hermano, soy tu escudero´".

DE REY MAGO

"El ´Chelís´ para mí es el técnico que mejor sabe manejar el entorno de un equipo de futbol, a mí me dejó maravillado. Él se fijaba mucho en la familia, y una de las actividades era vestirse de Rey Mago, junto con su auxiliar Óscar Quiroga, y su preparador físico. Recibieron a nuestras familias y nos pasaron a un jardín donde había valija con el nombre de nuestros hijos. Yo tenía una amiga llamada Juliana y ahí estaba la valija con su nombre y unos juguetes. Eso no lo vi con nadie, él está por encima de todos en ese aspecto".