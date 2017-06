Avanzan las trillas. Sin complicaciones por clima

Valle Hermoso, Tam.- A pasos agigantados es como avanzan los trabajos del campo en esta región, así lo manifestó ayer el exlíder del Comité Municipal Campesino, Rogelio Montelongo, quien afirmó que los avances en las trillas van hasta en un 50 por ciento.

El entrevistado, dijo que no se han registrado complicaciones con el clima que se ha estado presentando en esta región, indicando que las trillas van bien y que la mayoría de los agricultores están sacando buena producción de sus tierras.

“Varía mucho la cantidad en tonelaje de lo que se esta levantando, pero sí les esta yendo muy bien a la mayoría de los campesinos. Esperamos que el clima así continúe, por lo pronto podemos garantizar que la granizada que se sintió hace casi una semana, no afectó al campo“ dijo.

Expresó también que no se ha batallado por la presencia de maquinaria para las trillas, pues dijo este año no se amontonó la trilla, es decir, los campesinos no trillaron al mismo tiempo en números grandes, sino esporádicamente.

“Tenemos suficientes maquinas y camiones de carga para realizar el trabajo ágilmente, en este momento vamos en un 50 por ciento de las trillas de sorgo y en dos semanas aproximadamente darán inicio las trillas de maíz, por lo que la actividad continuara’’ terminó diciendo el exlíder campesino.