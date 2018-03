´Avanzan´ en TLC... sin temas clave

Ciudad de México

La séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) terminó sin avance en temas torales como reglas de origen o capítulos relacionados con solución de controversias.

Sin embargo, se finiquitaron temas de buenas practicas regulatorias, transparencia y medidas sanitarias y fitosanitarias, así como algunos de los anexos sectoriales en materia de químicos y telecomunicaciones.

Robert Lighthizer, representante comercial de EU, dijo que este paso es insuficiente si se quiere cerrar un tratado comercial en tiempo.

En cambio, Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, dijo que este avance es muestra de la voluntad entre las partes y que se trabaja para entregar un buen acuerdo, por lo cual no es necesario presionar.

"Para completar el TLC 2.0 necesitamos cerrar 30 capítulos y sólo tenemos 6. Después de 7 rondas, solo hemos completado 6 capítulos y si bien es cierto que en estos asuntos tienden a convergir y resolverse hacia el final, aun vamos lentos", dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, para Lighthizer, esto es insuficiente ante la premura que existe sobre los tres países ante las elecciones próximas que habrá en México, en Ontario y Quebec, en Canadá, y para algunos gobernadores en EU.

"Mientras más tardemos, más vientos políticos nos afectarán", sentenció.

El clima de negociación se contaminó con el anuncio de Estados Unidos de la semana pasada de imponer tarifas comerciales de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio.

Ayer, Donald Trump dijo que este arancel puede ser negociable con México y Canadá en el TLC.

"Tuvimos un muy mal acuerdo con México, tuvimos un muy mal acuerdo con el TLC. En este momento (el arancel) es de 100 por ciento, pero esto podría ser parte de la (negociación) del TLC", dijo el Presidente de EU en la Casa Blanca al dar la bienvenida al Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Por medio de Twitter, Guajardo dijo que es la manera equivocada de incentivar la creación de un TLC moderno.

Más tarde, durante el cierre de la séptima ronda de negociaciones, el funcionario señaló que el Gobierno se reserva la estrategia que utilizará.

"Eso no quiere decir que no habrá respuesta en su momento; a diferencia de lo que otros países hacen, nosotros no anticipamos reacciones. En el momento que sea una realidad concreta, en ese momento tomaremos decisiones", enfatizó Guajardo.

Para acelerar el proceso de negociación, se realizarán encuentros intersesionales.

La próxima ronda comenzará el 8 de abril en Washington, Estados Unidos.

Enturbia Trump las pláticas

La séptima ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se contaminó tras el anuncio del gobierno estadounidense sobre la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio.

En el mensaje de clausura del encuentro, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, amagó con imponer medidas similares de concretarse la acción, mientras que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que no se descarta ninguna respuesta en consecuencia.

Este lunes por la mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó ruido luego de tuitear que solamente echará para atrás la decisión de imponer el arancel a sus socios comerciales si se negocia un TLCAN justo.

Ildefonso Guajardo pidió al gobierno estadounidense en un tuit excluir el arancel al acero y aluminio de México, porque esa no es la manera de impulsar la modernización del acuerdo.

La canciller canadiese fue más fuerte en su discurso, quien aprovechó la presencia del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para dirigirse a él y asegurar que si ese país impone aranceles al acero y aluminio canadiense habrá una respuesta similar de su parte.