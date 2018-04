Avanzan tareas de exhumación. Cierran portones de Panteón ´Unidos por el Recuerdo´

Los ministerios públicos están batallando mucho, porque no encuentran denuncias y porque no encuentran las pruebas genéticas de hace años . María Icela Valdez Chaides, activista

, Tam.- Como parte de los trabajos deque siguen avanzando en la fosa ministerial delMunicipal "Unidos por el Recuerdo" de esta ciudad, ya se llevan contabilizados un total de 32 cuerpos, sin embargo, también se están aplicando nuevas disposiciones de la PGJE, pues ahora los portones de la entrada permanecen cerrados, prohibiendo con ello el libre acceso al área de estacionamientos, pero sobre todo a la zona cero o de

Las nuevas medidas obedecen a instrucciones precisas que habrían sido giradas por el propio procurador de Justicia en el Estado (PGJE), Irving Barrios Mújica, según la versión de un alto mando policial a cargo del personal que brinda toda la seguridad en el área y perímetro del lugar.

"Todavía estamos aquí en Miguel Alemán desde hace más de 10 días, realizando la exhumación de cuerpos, donde ya llevamos 32 cuerpos exhumados y seguimos esperando a la alcaldesa de aquí, la Profra. Rosa Icela Corro Acosta, para que venga a ver la situación que estamos pasando aquí, de tantos cuerpos que hay en estas fosas comunes", refirió la activista María Icela Valdez Chaides, del colectivo "Reynosa-10 de Marzo".

"Necesitamos y pedimos que nos dé información sobre cuantos fosas comunes tienen en los panteones, así como los mapas de los cementerios y sus fosas, así como para que nos enseñe los libros y la documentación que tienen para saber nosotros el total de cuerpos, ya que han estado llegando aquí muchas personas que habían puesto su denuncia hace 8 o 10 años y que se les habían tomado muestras para ADN, pero ahorita todo está perdido, pues no tienen nada.

"Los ministerios públicos están batallando mucho, porque no encuentran denuncias y porque no encuentran las pruebas genéticas de hace años y el problema que estamos viviendo ahorita, es que se les está negando la información a la gente, a las personas que vienen por información, que vienen a preguntar por su denuncia, yo veo que se les están cerrando las puertas.

"La Policía Estatal ya cerró las puertas, en la entrada están cuestionando mucho a las personas e incluso vino el Ejército a darnos apoyo, pero la Fiscal Especializada en Desaparecidos, Elizabeth Almanza, les dijo que no, que no había ninguna necesidad de que el Ejército viniera aquí a brindar resguardo y seguridad a las personas que tienen miedo y que tienen mucho tiempo viviendo con el miedo a la delincuencia organizada", dijo.

"Nosotros lo que queremos es pedir que venga nuevamente el Ejército a resguardar el área y que se le dé información a las personas, que pongan un número 01-800 para que se le informe a toda la población que puede venir, a poner su denuncia y a tomarse prueba de ADN, así como para que se les dé información sobre los trabajos de exhumación de tantos cuerpos que se están haciendo aquí.

"Ya son 32 cuerpos que se han exhumado y se van a seguir exhumando más, pero vamos a esperar al día de hoy que se presente la alcaldesa de aquí de Miguel Alemán, a dar la cara, que no solo es lujo y dinero, que muchos quieren reelegirse de nuevo, pero a la población no la atienden y no le dan información, a pesar de que les siguen matando a las personas, tan es así que ya los jóvenes se acabaron porque esta generación la han estado matando.

"Casi ya somos puros viejos aquí, así es que yo a todas las autoridades del estado y municipales les hago un llamado para que le den la atención que este evento o proyecto requiere", expresó la activista, quien finalizó reiterando la invitación a la población que tiene familiares desaparecidos para que acudan, a fin de poder brindarles ayuda.