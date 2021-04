Avanzan obras en el Museo del Ferrocarril

La obra fue aprobada con una inversión de alrededor de 180 millones de pesos a través de dos etapas, y para cumplir con los tiempos oficiales debe concluir en el segundo semestre de este año.

Noticia Relacionada Asegura Latinus el tener todo en regla

El nuevo museo se ubica en una zona estratégica de Reynosa, que a su alrededor alberga una gran cantidad de negocios dedicados en su mayoría a la venta de frutas, verduras, semillas y piñatas, pero también a puestos de comida, estéticas y otros giros, quienes desde finales del 2020 debieron adaptar sus servicios a los cierres viales.

La presencia de maquinaria y material de construcción ha reducido en más del 50 por ciento los estacionamientos habituales, lo que se ve reflejado en las ganancias. "Sabemos que es una obra necesaria, pero sí ha traído afectaciones, no viene tanta gente como antes principalmente porque no encuentra lugar para dejar su vehículo, aunque tenemos clientes que ya son seguros, no hemos podido captar a tantos nuevos como nos gustaría", comentó Javier, comerciante.

Las calles Porfirio Díaz y Benito Juárez son las de mayor afectación.

Recientemente, Eduardo López Arias, titular de la dirección de obras públicas informó a EL MAÑANA que los cierres en este punto aumentarían conforme se avance el proyecto, llegando incluso a cerrar de forma parcial la Avenida del Ferrrocarril por hasta 4 meses.