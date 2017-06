Avanza dólar; cierra en $18.55

El tipo de cambio interbancario ganó 14.25 centavos al cerrar en 18.2850 pesos.

Con ello, el dólar acumuló tres sesiones con avances tanto al menudeo como al mayoreo.



La caída en los precios del petróleo se dio en una sesión en la que la Administración de Información de Energía reveló que los inventarios de crudo en EU tuvieron una merma de 2.5 millones de barriles en la semana pasada, aunque la producción creció a 9.35 millones de barriles diarios, cifra que incidió más en el mercado.



El mercado que no sólo resintió el alza en la producción, sino también los incrementos observados en Libia y Nigeria, por lo que el Brent perdió 2.61 por ciento y el West Texas Intermediate 2.25 por ciento.



También incidieron en el mercado las declaraciones de Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, quien planea comenzar la renegociación del TLCAN el 16 de agosto y que si bien espera terminar este año, no quiere un mal pacto.



Patrick Harker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, habría dicho al Financial Times que el banco central de EU podría empezar a reducir su hoja de balance en septiembre y postergar su próxima alza de tasas de interés hasta diciembre.