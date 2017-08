Avanza desafuero de Eva Cadena; quien fue grabada recibiendo dinero

Ese dinero supuestamente fue recibido por la ex candidata de Morena a la Alcaldía de Las Choapas para ser entregado al líder de ese partido,Ese dinero supuestamente fue recibido por la ex candidata de Morena a la Alcaldía de Las Choapas para ser entregado al líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, y por "favores" legislativos.



El Director Jurídico del Congreso, Ángel Ramírez Bretón, puso a disposición de la Fiscalía los datos relacionados con el proceso legislativo realizado.



No obstante, explicó que la FGE habrá de integrar la investigación, juntar los elementos de prueba necesarios y de considerar que hay elementos suficientes, habrá de solicitar al Poder Legislativo el inicio del juicio para retirarle el fuero a la diputada.



El Congreso presentó la noche del jueves una denuncia de hechos ante la Fiscalía, a fin de que se investiguen los actos que podrían ser constitutivos de delito, derivado de una videograbación difundida en redes sociales.



Ramírez Bretón expresó que con esta denuncia la LXIV Legislatura da muestras claras que el trabajo al interior del Congreso debe estar enmarcado por la legalidad y por el bien de los veracruzanos.



"Este hecho es inédito, porque no hay antecedente de una denuncia de este tipo", dijo.



El funcionario añadió que hay disposición por parte del Congreso del Estado para coadyuvar con la Fiscalía General respecto a los datos necesarios que permitan la adecuada integración de la carpeta de investigación.



La Fiscalía del Estado pidió anoche también el desafuero de Cadena.



Paralelo a estos hechos, la diputada con licencia Eva Cadena también interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Veracruz para que se investigue quién está detrás de esos videos.



También ha sostenido que hará frente a las indagatorias sin el uso de su fuero, aunque no acudió al primer citatorio de la Fepade, que también investiga el contenido de los videos., y por "favores" legislativos.

