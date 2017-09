Avanza acusación de corrupción de Michel Temer

Fachin, el magistrado responsable por la enorme trama de corrupción Lava Jato en la máxima corte de Brasil, envió los documentos relacionados al caso de Temer hoy al jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, según la fuente, que pidió no ser identificada porque no puede hablar públicamente del tema.



Temer está peleando para mantenerse en el cargo después de que el Procurador Rodrigo Janot lo encausara el lunes ante el Tribunal Federal Supremo.



El Mandatario está acusado de corrupción por presuntamente aceptar sobornos de un ejecutivo de una empacadora de carne a cambio de ayuda para influir en decisiones de dependencias estatales.



"Los fiscales crearon una conspiración de telenovela. Digo sin temor a equivocarme que la acusación es ficción", acusó Temer en una breve declaración ayer a la prensa y aliados, sus primeros comentarios desde que se le presentaron los cargos.



Incluso para los brasileños acostumbrados a que sus políticos sean acusados de corrupción, los cargos contra Temer fueron un shock.



En primer lugar, los delitos que Temer presuntamente cometió ocurrieron este mismo año, tres años después de que se lanzara Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción en la historia del país.



El hecho de que el Presidente podría haber estado pidiendo sobornos mientras el poder judicial estaba enviando políticos a prisión casi cada semana sería una increíble osadía, y socava las esperanzas de que Lava Jato fuera a amedrentar a los líderes del país para poner fin a una cultura de corrupción.



Las acusaciones en sí sacudieron la política brasileña desde el mes pasado, cuando comenzaron a trascender detalles sobre el asunto, creando dudas sobre sí Temer podrá terminar su periodo, que acaba el próximo año.



Si bien Temer ya podría haber perdido la confianza del pueblo -su índice de aprobación se mantiene en 7 por ciento- su futuro depende de la Cámara baja del Congreso, que ahora debe de decidir si es que los cargos proceden.



Si las dos terceras partes de la Cámara deciden que el caso procede, el Presidente será suspendido por hasta 180 días mientras se efectúa un juicio.



El presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, aliado de Temer, quedaría interinamente como Presidente del país. Muchos observadores creen que el Congreso no lo destituirá.



De ser declarado culpable, Temer sería multado con tres millones de dólares y podría ser sentenciado a entre 2 y 12 años de cárcel.



Temer también está bajo investigación por presunta obstrucción de justicia y asociación ilícita criminal, y se prevé que Janot presente estas acusaciones en los próximos días.