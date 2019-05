Avanza reforma para financiar las escuelas. Descartan gravamen en ventas

Sé lo que estamos haciendo, de otra manera, me preocupa que el proceso se ha hecho tan rápido que la gente no confía en lo que hay en la medida . Senador Kirk Watson, de Austin

McAllen, Tx.- El principal autor de la versión senatorial de reforma alde escuelas públicas en Texas dijo que presentará la propuesta ante el pleno del Senado después de obtener aprobación en su comité.

El Senador Larry Taylor de Friendswood, presidente del comité de Educación, señaló el miércoles que el proceso estaba dándose más rápido de lo que esperaba, aunque los plazos de la sesión requieren una pronta acción. Bajo la Constitución de Texas, las propuestas relativas a ingresos deben originarse en la Cámara de Representantes.

Las reglas de esa cámara disponen un período para considerar sus propuestas que vence el próximo martes 7 de mayo, lo que da a legisladores menos de una semana para hallar la manera de cubrir los 2.7 billones de dólares en recortes del impuesto a la propiedad indicado en la propuesta.

Al ser presentada la semana pasada, la propuesta contempló usar un aumento en el impuesto de ventas para cubrir la pérdida en ingresos por el recorte a impuestos de propiedad, pero no tuvo suficiente apoyo. "No sé cuál va a ser la fuente de ingresos", dijo Taylor, "Está ese centavo [el 1% de aumento en impuestos de venta] del que hemos hablado, pero no fue muy popular, así que estamos viendo fuentes alternativas".

La medida aprobada el miércoles no cambia provisiones claves de la versión presentada ante el comité la semana pasada.

Aumentaría la asignación básica anual a escuelas --la variable clave para calcular fórmulas de financiamiento--en 780 dólares; y aumentaría fondos para la educación infantil, educación complementaria para estudiantes en riesgo, y preparación universitaria o laboral. Los maestros recibirían un aumento salarial de 5,000 al año, y los distritos tendrían la opción de implementar una escala de pagos extras dependientes del rendimiento de los maestros.

En cuanto a recortes impositivos, la medida reduciría el impuesto a la propiedad cobrado por distritos escolares locales en 15 centavos por 100 de tasación durante los próximos dos años, y hubiera aumentado el impuesto de venta para cubrirlo. Al rechazar esta última posibilidad, los legisladores tendrán que hallar otra manera de pagar por estas disposiciones.

El presupuesto aprobado por el Senado el mes pasado aparta 2.7 billones de dólares para pagar por el recorte de impuestos que la Legislatura apruebe.

Aunque algunos miembros expresaron inquietud por la rapidez con que está pasando la medida por el proceso, votaron por no demorarse ante la inminencia de los plazos. "Sé lo que estamos haciendo y sé la presión bajo la que estamos, pero pienso que va a ser importante que en la cámara tengamos oportunidad de discutir algunos de estos elementos", dijo el Senador Kirk Watson de Austin.

"De otra manera, me preocupa que el proceso se ha hecho tan rápido que la gente no confía en lo que hay en la medida", añadió. Taylor aseguró al comité que, a pesar de la rapidez del proceso, habrá todavía amplias oportunidades para que los miembros contribuyan a la medida.

