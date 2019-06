Avanza recuperación del oficial baleado en abril

McAllen, Tx.- Avanza la recuperación de Moisés Sánchez, el agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, quien recibió un disparo mientras estaba de servicio el pasado seis de abril, mismo que fue captado dando ya algunos pasos, con la asistencia de personal médico, destacándose que espera su traslado a Houston para rehabilitación.

Sánchez, quien fue gravemente herido y en riesgo de muerte, continúa recuperándose, según destacan autoridades del DPS, quienes difundieron imágenes del agente cuando estaba dando algunos pasos con la ayuda de un exoesqueleto mecánico.

El oficial ha sido tratado en el centro de rehabilitación en Doctors Hospital at Renaissance en Edinburg, y el día de ayer sería trasladado ayer al TIRR Memorial Hermann Rehabilitation & Research Hospital en Houston, uno de los "mejores hospitales" de los Estados Unidos para la rehabilitación de pacientes.

El sospechoso en el tiroteo de Sánchez, Víctor Alejandro Godínez, de 24 años, está acusado de abrir fuego contra un agente de la ley, luego de que al parecer huía de la escena de un accidente automovilístico ocurrido el pasado mes de abril, en el área de la calle 10 y Freddy González, en la ciudad de McAllen. Específicamente, las autoridades locales creen que Godínez disparó a Sánchez cuando éste último alcanzó al sospechoso en la cuadra 1500 sur de la calle Maltese, en Edinburg.

Godínez, fue perseguido por varias agencias de la aplicación de la ley, hasta que fue detenido por la policía de Edinburg unas horas más tarde del ataque, la madrugada del domingo, siendo presentado en corte, donde fue procesado por tres cargos de intento de homicidio capital de un oficial de paz, un delito grave de primer grado, por el que podría alcanzar cadena perpetua.

Mensaje de Yvonne, su esposa

Nos complace enormemente informarles que Moisés será trasladado al TIRR Memorial Hermann Rehabilitation & Research Hospital de Houston.

No podemos agradecerle lo suficiente a quienes han ayudado a llevarlo a este punto en su recuperación. Estamos extremadamente agradecidos por todos sus esfuerzos, y nunca olvidaremos el amor y el apoyo que han brindado a Moisés y a nuestra familia en los últimos meses.

Aunque Moisés se encuentra estable y no está apoyado por ningún medio artificial o mecánico, que no sea un tubo de alimentación a su estómago, no responde a las órdenes. Él no puede sentarse o pararse sin ayuda. Ha podido dar algunos pasos con la ayuda del exoesqueleto mecánico conocido como EKSO GT. La rehabilitación ha sido excelente para él. Esperamos y rezamos por su mejora continua en su condición física y mental en TIRR.

También queremos agradecer a todas las personas que generosamente han brindado amor, apoyo, asistencia financiera y aliento a nuestra familia. Significa más para nosotros de lo que nunca podrán saber.

Mientras damos los siguientes pasos en este viaje, oramos para llevar a Moisés a casa pronto, nuestra fe y esperanza son fuertes. Sus oraciones son bienvenidas.