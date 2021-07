Avanza prórroga a empresas en outsourcing sólo un mes

Con votos 45 votos a favor y 10 en contra, en lo general y en lo particular, se aprobó el documento con sólo el mes de prórroga, que es lo propuesto originalmente por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

Aún falta que el dictamen sea discutido por el Pleno de la Cámara y enviado al Senado para su discusión.

La mayoría de los diputados rechazaron la propuesta que elaboró la Comisión de Hacienda en un primer dictamen, donde se sugerían cinco meses de ampliación.

Presentada como reserva en la discusión en lo particular, la mayoría rechazó debatir el tema de los cinco meses y se desechó.

La diputada de Morena Aleida Alavez dijo que su partido y el Gobierno mostraban señales de buena voluntad al admitir la posibilidad de ajustar el plazo para regularizar el régimen de subcontratación.

"Estamos siendo responsables para ampliar un mes más el plazo para que sector pueda ajustar sus sistemas jurídicos, para evitar infracciones a la ley y garantizar derechos a los trabajadores", dijo.

"Ya hubo una consulta entre el Ejecutivo y el sector empresarial ¿para qué mayor prórroga? Estamos dispuestos a cumplir con la gente".

El panista José Isabel Trejo explicó que la reforma para desaparecer el régimen de outsourcing y generar un nuevo instrumento de subcontratación especializada no logró concretarse en los 90 días de plazo que se pensaron a partir de la entrada en vigor de la reforma y que concluyen el 31 de julio.

"La reforma arrojó que la realidad es otra en las circunstancias de derecho administrativo, de oficinas, de los trabajadores y las empresas, no dio la reforma", señaló al hablar a favor de la propuesta de los cinco meses.

"Ampliar a diciembre no significa para que 'ahí se la lleven', lo que queremos es que funcione. Sería una diferencia de 4 meses en el plazo y debemos ver que el Covid ha impedido hacer muchos trámites, la reforma fue hecha como si hubiera condiciones de normalidad".

Consideró que no dar un mayor tiempo tendrá consecuencias más adelante.

La petista Margarita García García pidió evitar discusiones estériles, porque lo que interesan son los trabajadores.

"Lo que nos interesa es cumplir con la ley y proteger a los trabajadores", expresó.

Por el PRI también se manifestaron a favor del plazo de los cinco meses y no el de uno.

El diputado Fernando Galindo estimó que a finales de agosto se va a dar otra vez la discusión sobre el plazo insuficiente para que todas las empresas se pongan al corriente.

Dijo que si se necesita más tiempo es porque se deben hacer diversos trámites ante la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit y el SAT.

"Hay que pensar con cuidado, dar certidumbre, apoyarlos a los empleos y un solo mes no se va a lograr el objetivo, en un mes no se va a resolver problema, que no se ha dado en los últimos tres meses", expresó.

"Ampliar a un plazo razonable, creíble, con el que tengamos todos la certeza de que se va cumplir en tiempo y forma, no sólo porque está en la ley".

José Luis Montalvo, del PT, afirmó que había dos visiones para resolver el problema, pero desde su punto de vista el mes es suficiente.

"Hay dos posturas, de quienes están a favor de los empresarios y quienes estamos a favor de los trabajadores", manifestó

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, señaló que sólo 30 por ciento de las empresas han concluido con los trámites y por eso se plantea mayor tiempo para que todos estén en cumplimiento de la ley.

Las comisiones incorporaron un párrafo en los considerandos de dictamen, que señala que prolongar hasta enero del 2022 el plazo de regularización sería ir contra el espíritu de la reforma.

"Significaría dar cabida a continuar con las violaciones de derechos laborales que se mantuvieron por décadas y que se pretenden eliminar", se indica.

"En un ánimo de de cordialidad, entendimiento y apertura, se considera ampliar un mes el periodo para realizar todos los ajustes que esta reforma conlleva y así apoyar tanto a empresas, como a sus trabajadores".