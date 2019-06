Avanza matrimonio igualitario en Ecuador

Quito, Ecuador.

La Corte Constitucional de Ecuador abrió la puerta el miércoles al matrimonio homosexual en el país andino.



Aunque el organismo no ha dado a conocer su fallo por escrito ni detalles que permitan clarificar a quién beneficiaría este derecho, la abogada de una pareja de ecuatorianos que pidieron ante la Corte que se les permitiera casarse indicó el miércoles a The Associated Press que fue notificada de que se aprobó el denominado Matrimonio Civil Igualitario. Uno de los demandantes también confirmó a la AP que recibió esta noticia.



El organismo adoptó tal determinación luego de que recibiera una consulta por parte de la Corte Provincial de Pichincha referente a la demanda planteada por dos parejas -Xavier Benalcázar y Efraín Soria, así como Rubén Salazar y Carlos Verdesoto-, activistas que recurrieron a todas las instancias legales demandando su derecho a contraer matrimonio.



A favor de la histórica decisión se pronunciaron cuatro jueces, mientras que el quinto magistrado votó en contra luego de dos sesiones reservadas, la primera el miércoles de la semana pasada y la otra de unas cuatro horas de duración durante esta jornada.



Soria dijo a The Associated Press que tras conocer la decisión, él y su pareja empezaron a planificar su boda.

"Estamos felices, estamos muy felices, es una felicidad para toda nuestra comunidad y para Ecuador porque nuestra lucha ha sido por derechos. Ahora tenemos que esperar para ver los términos en que la Corte ha dado este paso positivo".



En América Latina los países que han aprobado alguna forma legal de matrimonio igualitario son Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. También está permitido en la Ciudad de México.



Ecuador únicamente reconocía el matrimonio heterosexual y como un elemento de menor jerarquía la unión de hecho, una declaración notarial en la que dos personas señalan que viven juntas pero con protección casi inexistente en aspectos como los beneficios sociales, médicos y laborales.



Uno de los escenarios que mejor ilustra esa situación es que en caso de separación o muerte de uno de los integrantes de una pareja en matrimonio convencional la sucesión de los bienes es directa, mientras que en la unión de hecho se debe hacer un juicio sumario para reclamarlos.



Soria y su pareja, con quien se unió de hecho en 2012, han llevado su exigencia de matrimonio igualitario ante las cortes y tras una larga lucha en marzo la Corte Provincial elevó una consulta a la Corte Constitucional.



Ante una consulta de organizaciones homosexuales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión favorable para que Ecuador apruebe el matrimonio igualitario.



Según organizaciones LGBTI, existen diez causas judiciales abiertas de matrimonio civil igualitario en Guayaquil, Quito y Cuenca.