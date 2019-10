Avanza ´limpia´ de ambulantes

"Lo que no nos parece es que tapen o limiten el acceso a los negocios establecidos, tampoco queremos que reduzcan las posibilidades de que lleguen clientes, no es justo". Advento Sosa Garza, Canaco Reynosa.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta frontera, Advento Sosa Garza, destacó que desde hace más de seis meses se han mantenido libres del comercio ambulante las primeras tres calles que conforman la Avenida Peatonal Hidalgo.

La lucha para despejar el área de puestos informales comenzó desde abril, y desde entonces los cruces de Matamoros, Guerrero y Pedro J. Méndez lucen despejados. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para que los negocios que no están pagando impuestos se retiren de este lugar, ya que su presencia afectaba en gran medida a quienes tiene un local, por poner un ejemplo había quienes vendían zapatos enfrente de una zapatería, ropa a un lado de una tienda similar, entonces la competencia no era justa", señaló.

Aunque los logros van notándose poco a poco, los cruces posteriores siguen con este problema, por lo que advirtió de revisiones exhaustivas a través de la Dirección de Desarrollo Económico.

De acuerdo a sus estimaciones en Reynosa existen por lo menos 8 mil ambulantes, con presencia mayormente en la zona centro.

"No estamos en contra de que trabajen, si la ley se los permite adelante, pero lo que no nos parece es que tapen o limiten el acceso a los negocios establecidos, tampoco queremos que reduzcan las posibilidades de que lleguen clientes, no es justo", lamentó.

Por último recordó que el gremio al igual que otras agrupaciones empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) o la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) respaldan la iniciativa de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Dominguez para crear un impuesto a la informalidad en general.