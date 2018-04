Avanza iniciativa de donación automática de órganos

Cd. de México.- El Senado de la República avaló ayer reformas a la Ley General de Salud, con las que de forma automática, tras su muerte, todos los mexicanos mayores de 18 años se hacen donadores de órganos, a menos que se manifiesten en contra.



Con 75 votos a favor se aprobaron los cambios a la legislación.



La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión, recinto en el que se asienta la aprobación.



Actualmente, el ciudadano que desee donar sus órganos a alguna persona en lista de espera, debe manifestarlo mediante un documento.



Sin embargo, si se aprueban las reformas a los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329, ahora deberá en vida, declararse en contra para que sus órganos y tejidos no sean utilizados tras fallecer.



Las modificaciones se basan a un consentimiento "presunto o expreso", que aplicará para todos los mayores de edad y se subraya que el uso será exclusivo para trasplantes.



"Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en esta Ley", refiere el 320 propuesto.



"La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona mayor de edad para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes", agrega la iniciativa en el 321.



La negativa, explica la propuesta, podrá emitirse mediante un oficio o por medio electrónico, y si así lo dispusiera la persona, podría especificar si desea donar sólo algunos órganos del cuerpo.



El objetivo, expone el escrito, es concientizar, sensibilizar e incentivar a la población de la necesidad, pues señala que en la lista de espera del año pasado, estaban más de 21 mil pacientes.



"Para evitar la actitud de reticencia hacia la donación de órganos después de la muerte y de manera muy particular donde se debe legislar para fomentar la donación, en estricto apego a la autonomía del individuo, despenalizando cualquier situación que involucre al donador", se lee.



Se agrega que este modelo de consentimiento presunto ha funcionado en países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Noruega, Suecia, Lituania y España.



En el proyecto se enlistan órganos como pulmones, hígado, riñones, intestino, tendones, córneas, corazón, huesos, piel, y médula ósea, por mencionar algunos de los que posiblemente pudieran ser candidatos a extraerse.



El dictamen fue remitido de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, y presentado por el senador Francisco Salvador López Brito, en nombre de las comisiones.