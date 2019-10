Avanza Federer en Shanghai

Shanghai, China.

El número tres del tenis mundial, Roger Federer, dejó este martes fuera del Masters 1000 de Shanghai a Albert Ramos al vencerlo por 6-2, 7-6 (5) en su debut en el torneo más importante de Asia, tras un partido en el que el español resistió con fuerza hasta el final.



Ramos, 46 del mundo, no tuvo nada que hacer en el primer set contra el suizo y, pese a que logró salvar varias bolas de rotura, acabó perdiendo el servicio en dos ocasiones.



Sin embargo, la segunda manga comenzó con el español mirando al suizo de igual a igual y, sin roturas de saque por parte de ninguno, los dos tenistas decidieron el parcial en el desempate que acabó adjudicándose Federer, aunque Ramos estuvo casi todo el punto arriba.



No pudo reproducirse así lo vivido en Shanghai en 2015 cuando un debutante Ramos logró ganar y despachar a Federer del torneo.



Ramos se despide de Shanghai después de vencer este lunes en primera ronda al croata Marin Cilic, ganador de un Grand Slam (el Abierto de Estados Unidos en 2014), quien no está teniendo una buena temporada.



Federer se enfrentará ahora en los octavos de final contra el ganador del partido entre el belga David Goffin, 14 del mundo, y el kazajo Mikhail Kukushkin, 57 del ránking.



El dos veces ganador de este torneo tiene la misión de resarcirse de su actuación el año pasado, cuando fue eliminado en semifinales por el croata Borna Coric (14).



Con la caída de Ramos, ya solo quedan dos españoles en el torneo, Roberto Bautista, que debuta este miércoles en segunda ronda contra el estadounidense Reilly Opelka, número 40 del mundo, y Pablo Carreño, quien se enfrentará también este miércoles contra el austríaco Dominic Thiem, número cinco del ránking mundial.



También Marcel Granollers, quien continúa su andadura en el torneo de dobles acompañado del argentino Horacio Zeballos.