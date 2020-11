Avanza el veto al outsourcing

Ciudad de México.

La subcontratación o esquema de outsourcing quedará eliminado y los cambios legales entrarían en vigor en enero y no en 2022 como piden empresarios, según los avances de las negociaciones entre gobierno federal y cámaras empresariales.

El pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa que prohíbe el outsourcing, excepto en trabajos especializados, e impone penas de hasta 13.5 años si las empresas siguen con la misma práctica.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, avanza la propuesta de que entre en vigor la prohibición de inmediato y que sólo se subcontraten servicios y obras especializados fuera del objeto social de la empresa.

No hay acuerdo sobre el registro de empresas de outsourcing y el límite al reparto de utilidades.

Asistentes a las mesas de negociación advirtieron que el argumento del Gobierno para que entre en vigor de inmediato el cambio es evitar el despido de miles de personas al término de diciembre, como pasa cada año, que se presume fueron contratadas por outsourcing.

En el primer día de negociaciones se estableció una agenda con temas "atendibles" y "no atendibles", es decir, los puntos donde hay margen de negociación.

Entre las atendibles están reparto de utilidades, artículos transitorios, no discrecionalidad de la autoridad a lo que se puede subcontratar, así como homologar y facilitar el trámite ante IMSS e Infonavit.

También limitar el padrón de la Secretaría del Trabajo a empresas de subcontratación y que se acredite el registro de las firmas de servicios especializados si no hay respuesta de la autoridad.

Los temas no atendibles son la entrada en vigor de la reforma, subcontratación de actividades no especializadas, deducibilidad, registro patronal por clase ante el IMSS y la responsabilidad subsidiaria y no solidaria.