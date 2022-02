Avanza Corte en cancelar pregunta de ratificación de AMLO

Los Ministros Alberto Pérez Dayan, Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez apoyaron el proyecto, destacando que, durante la aprobación de la reforma Constitucional de 2019 para establecer la revocación, el Congreso fue categórico en descartar cualquier forma de ratificación o confirmación del Presidente en su cargo. "Al contener esta pregunta, no solo el tema referente a la revocación, sino también si el Presidente debe seguir en su cargo hasta terminar el periodo, está incluyendo en forma expresa un tema adicional que no corresponde al objeto Constitucional de esta figura, con lo cual se desacredita el objeto del proceso de la consulta de revocación", dijo Aguilar. "No es necesario que este tribunal sea el que determine la naturaleza y alcance de la revocación, esa discusión ya ocurrió en las Cámaras representativas, y este tribunal cumple sus funciones haciendo evidente lo que el Poder Constituyente expreso de manera directa", agregó Gutiérrez.

El único voto en contra, hasta ahora, fue el de la nueva Ministra Loretta Ortiz, y si tres Ministros más coinciden con ella, la Corte no tendrá la mayoría calificada necesaria para invalidar. "El Poder Legislativo tiene la posibilidad de delimitar el tipo de pregunta a formular, así como las opciones de respuesta, toda vez que la Constitución no contempla una restricción o prohibición en ese sentido", dijo Ortiz. Este argumento es similar al que sostuvo en su opinión ante la Corte la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Estela Ríos, quien pidió mantener la pregunta de ratificación porque el texto de la Constitución no prevé un "esquema rígido" sobre las preguntas que puede incluir la consulta. Además de este tema, la Corte también discutirá otros aspectos de la ley de revocación. Pardo propuso a sus colegas anular la porción que permite la participación de los partidos políticos para promover la revocación y para designar representantes ante las mesas directivas de casilla el día de la consulta. Además, la Corte resolverá si el Congreso incurrió en omisiones legislativas por no reglamentar correctamente el sistema de medios de impugnación y el régimen de sanciones para este tipo de consultas, como propone Pardo.