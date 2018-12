Avanza a etapa de juicio caso de periodista asesinada en Monterrey

Monterrey, México.

El ex esposo de la periodista Alicia Díaz, detenido por presuntamente ordenar su asesinato, compareció esta tarde ante una Jueza de Control para solicitar más tiempo para recabar algunas pruebas que requiere para defenderse de la acusación.

Sin embargo, una Jueza de Control se negó a acceder a la petición de Gerardo Medrano Martínez, quien es acusado de feminicidio.



Con esta resolución el caso de Díaz avanza a etapa de juicio y ahora el Fiscal Karol Reyes Padilla, tiene dos semanas para resolver que está listo para llevar a Medrano a juicio, mediante la presentación de la acusación formal.



El abogado particular de Medrano solicitó la audiencia para pedir un mes más de plazo, pero la Jueza Aída Aracely Reyes, se lo negó al considerar que el plazo de cierre de investigación ya se cerró desde el 30 de noviembre la diligencia se realizó en la Quinta Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey.



Díaz, quien fue reportera financiera de El Norte durante 24 años, fue asesinada de un golpe el la cabeza el 23 de abril al ingresar a su casa en la Colonia del Paseo Residencial, en Monterrey.



La investigación de la Fiscalía estableció que Medrano ordenó asesinato a su ex esposa para el que contrató a dos hombres.



De los dos cómplices sólo uno ha sido detenido.



El abogado de Medrano argumentó que para una adecuada defensa requería recabar algunas documentales públicas del Registro Público de la Propiedad así como documentos de algunas denuncias civiles.



Presuntamente Medrano estaba molesto con su ex esposa porque ésta le había ganado por la vía civil varios casos, en los que se quedó con algunas propiedades.