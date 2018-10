Avante en el mundo de la comedia

"La comedia llegó a mi de manos de Óscar Burgos, su basta trayectoria de más de cuatro décadas han sido mi mejor escuela, en esto del mundo de las risas y las carcajadas, siempre agradecido por el impulso a mi carrera". Luis Carlos Martínez (Pato Vulka), comediante.

El comediante regiomontano Luis Carlos Martínez, conocido en el mundo de la comedia por dar vida a Pato Vulka y Tito

El Ranchero en el Show de Óscar Brugos, estuvo de visita en Reynosa el viernes 12 de octubre y previo al espectáculo concedió entrevista a EL MAÑANA sobre su corta pero prospera carrera como comediante.

Respecto a su trayectoria mencionó: "Estoy desde el 2010 ya llevó 8 años en esto de la comedia, empece en el programa de El Club en Televisa Monterrey; luego llegue al puesto donde estoy ahorita tras la muerte de mi amigo La Gata, entonces no había quien cubriera su lugar en el Show de Óscar Burgos por lo que me anime, aunque esa vez le dije no soy comediante pero si me haces comediante tu le entró y aquí sigo, fue Óscar quien me impuso en esto de la comedia"

Al preguntarle se es difícil mantener con tanta competencia, indicó: "Ya hay más comediantes que osos, si es difícil estar aquí, la verdad es que yo me he mantenido gracias al apoyo de Óscar, por que mucha gente pica piedra para poder llegar a un cierto nivel y yo tuve la oportunidad de que me brinque muchas piedras, entre directo pues llegue con alguien que ya había picado piedras por más de 40 años, por lo que no dejo de decir que Burgos ha sido una parte fundamental e importante en mi carrera"

En cuanto a los planes para este 2018 en su recta final comentó: "Estramos escribiendo un libreto, por que aparte de impulsarme en este mundo de las risas, Óscar me está enseñando a escribir comedia, por lo que entre varios amigos comediantes estamos apoyando para la realización de un libreto para cine, este proyecto de concretarse sería hasta finales del 2019 pues es muy pesado la realización de un libreto, pues escribimos de algún tema y mañana cambia, pero ya estamos en eso, estamos trabajando duro en la guarida del Guarumo"

¿Cómo le hacen cuando el público no se ríe?: "Es como si vas manejando un carro, metes primera, segunda y tercera aunque cascabelee; pero generalmente la gente que paga un boleto para ver comedia viene a divertirse, cuando nos ha pasado eso es en eventos privados, donde si nos los haces reír se ponen a platicar y creo que todos los comediantes pasamos por eso, si alguien dice que no esta mintiendo"