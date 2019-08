Avante con su salud

Ciudad de México.-

Héctor Bonilla, padrino de la primera función del musical "Para la Libertad", aseguró que está bien de salud aunque hace poco empezó un tratamiento contra cáncer de riñón.

El galardonado con los Ariel a mejor actor por "Rojo Amanecer" y "Meridiano 100", quien fue diagnosticado hace unos meses de esta enfermedad, la cual le ha dado la cara y no lo ha limitado, por eso no deja de trabajar. "Estoy bien, he respondido bien a las expectativas de las doctoras que me evalúan cada mes, de acuerdo a lo que esperaban para cada revisión voy bien".

El primer actor fue congratulado recientemente con el Ariel de Oro. Para él esto es una culminación de su carrera: "tengo algunos premios Ariel, pero el bueno es éste. Yo nunca pretendí un Oscar, me niego a ser un 'american citizen', además me van a dar el premio de Bellas Artes".

El histrión tiene la fortuna de compartir el escenario y la pasión de la actuación con toda su familia. Por ahora lo hace con su esposa Sofía Álvarez en la obra "Cartas Marcadas", que regresa a cartelera. "He dirigido a mi mujer, a mis tres hijos juntos, he actuado con mi hijo Sergio, he trabajado con Fernando, es el privilegio de que ellos hayan escogido este camino".

Para Bonilla, el teatro en México tiene un buen panorama, menciona que si comparamos "la cartelera teatral mexicana con las del mundo, aquí hay mucha riqueza, hay un gran movimiento teatral".

PADRINO DE LUJO

Acompañada por temas de Joan Manuel Serrat, "Para La Libertad" es un musical que habla de cómo unos estudiantes de arte vivieron la represión gubernamental que culminó con la matanza de Tlatelolco en 1968.

La obra de teatro retrata un contexto social mexicano inundado de terror, pero de lucha. Plasma los problemas de una familia afectada por la adicción al alcohol y por la delincuencia. Un entorno estudiantil afectado por la fuerza bruta del gobierno, además nos muestra el cansancio de no tener voz.

