Avante ante la pandemia

Tras un año en el que su actividad se redujo, el Museo Nacional de la Acuarela retomó sus actividades de forma presencial, desde el 1 de marzo. Sus talleres de acuarela, sin embargo, aún no son presenciales.

"Somos un museo que vive de una comunidad artística a la que le gusta la acuarela", dice la directora, Scarlet Galindo Monteagudo. Sus recursos, esencialmente, se generan de las clases de acuarela. Aunque no es un museo que viva de sus entradas, y la entrada fue y sigue siendo gratuita, la situación de los últimos años los llevó a pedir a los visitantes un donativo.

La pandemia ha sido causa de una situación crítica, sólo comparable a la de 1985, cuando se cayó la sede del museo, entonces en la colonia Roma.

"No podemos tener clases físicas; desde hace un año estamos cerrados. Son clases virtuales, pero la mayoría de nuestros estudiantes eran niños o eran adultos mayores, aproximadamente 160 alumnos, hasta marzo de 2020, con la pandemia dejaron de venir, no dejamos de dar clases, pero algunos no regresaron... De 160 alumnos, ahorita, difícilmente llegamos a los 50".

COMPLEJA SITUACIÓN

"Estamos en una situación muy compleja, además vivimos en un edificio que es del gobierno, y aquí estamos a partir de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) que antes era a título gratuito, pero desde 2017 nos dan a título oneroso. Nos cobran desde entonces una mensualidad". En mayo les volverán un avalúo para determinar cuánto subirá y tendrán que pagar el ajuste del año pasado. "Pedimos apoyo al gobierno para no pagarlo, porque en estos meses no había nada –aunque está la obra y hay policías– no hemos conseguido dejar de pagar esta mensualidad".

Scarlet Galindo reconoce que han tenido que hacer recortes de gastos, y apelar a apoyos, y donativos; explica que el Museo mantiene a su equipo de trabajadores –son diez personas–, que lamentablemente que por Covid-19 uno de ellos falleció.

La directora recuerda que el Museo Nacional de la Acuarela fue fundado en 1967 por el maestro Alfredo Guati Rojo que creó también una sociedad de acuarelistas y una sociedad de amigos que cada mes hace un taller y con eso también ayuda al museo.

El Museo de la acuarela tiene un acervo de mil 571 obras, de las cuales alrededor de 280 están expuestas. Tiene seis salas de exhibición permanente, y una temporal, aunque las muestras temporales se han visto limitadas por la misma situación de la pandemia. "Estamos decreciendo en público y en eventos culturales".