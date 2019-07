Avance del 95% en nueva sede

El Mañana / Staff.- Noventa y cinco por ciento de avance registra la primera fase de construcción de las nuevas instalaciones de Salud en Reynosa.

Así lo asegura encargado de la obra quien dijo que ya se cuenta con el personal de albañilería suficiente para continuar adelante con la ejecución de los trabajos pero dijo ignorar para cuándo estará terminado el edificio.

Argumentando un posible accidente por no portar un casco, la persona que se disculpó por no dar a conocer su identidad pues no está autorizado para brindar información al respecto, no permitió entrar al interior del local.

Se sigue trabajando en los detalles de los cuales aún falta buen trecho por recorrer incluidas algunas cuestiones de drenaje sanitario así como también la pavimentación de las áreas de estacionamiento.

La obra consta de 1,600 metros cuadrados de construcción.

Descartó que el proyecto contemple echar abajo el local donde opera el CAPASITS así como también el Centro de Atención Canina y el Centro Regional de Tuberculosis, los cuales seguirán en los sitios donde se encuentran.