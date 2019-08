Avance de ´The Rise of Skywalker´

Ciudad de México.- Una de las películas más esperadas para este fin de año es Star Wars: The Rise of Skywalker, misma que culminará con la lucha entre el lado oscuro y la fuerza, por un lado con Kylo Ren, y por el otro con Rey.

Sin embargo, las cosas podrían cambiar y dar un giro inesperado. Hace unas horas en la Expo Disney D23 (convención anual en la que liberan detalles de los planes a futuro de Disney, Marvel, Lucasfilm y Pixar), se liberó un Special Look en el que se pueden apreciar varias imágenes de cada una de las etapas y nuevas secuencias de Star Wars: The Rise of Skywalker con la mayoría de sus personajes principales.

En este mismo material audiovisual se puede escuchar a Luke, decirle unas palabras a Rey: ´Miles de generaciones están en ti, pero esta es tu lucha´.

Lo más perturbador viene después: Rey aparece sosteniendo un sable rojo doble, como el de Darth Maul, como el del lado oscuro de la fuerza. Además, el rostro de la heroína luce algo diferente y por si fuera poco lleva una capa completamente negra, lo que nos hace pensar que tal vez ella se ha pasado al lado oscuro, convirtiéndose así en su propio enemigo.